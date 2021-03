In Nürnberg außen vor: Früchtl sieht Zukunft beim FC Bayern

Die Leihe vom FC Bayern zum 1. FC Nürnberg hatte sich Christian Früchtl ganz anders vorgestellt. Daraus macht sein Berater Christian Rößner gegenüber ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ keinen Hehl: „Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass er die Nummer eins werden kann. Ansonsten wäre er nicht gewechselt.“ Das sei vor der Saison „von allen Seiten anders angedacht“ gewesen.

Kein einziges Mal stand Früchtl seit dem vergangenen Sommer beim FCN zwischen den Pfosten, am keinesfalls immer sattelfesten Konkurrenten Christian Mathenia (28) ist kein Vorbeikommen.

Rückkehr auf Zeit

Im Anschluss an die Spielzeit, stellt Rößner klar, soll es dann wieder zurück an die Säbener Straße gehen. „Er wird im Sommer auf jeden Fall nach München zurückkehren und wir gehen alle davon aus, dass er für die Saison dann auch in München bleibt“, so der Berater des früheren U20-Nationalspielers.

Zur Wahrheit zählt aber auch, dass Früchtl voraussichtlich kein einziges Spiel für Bayerns Erstligateam bestreiten wird. Manuel Neuers (34) Status als Nummer eins ist in Stein gemeißelt, das musste in der laufenden Spielzeit auch Alexander Nübel (24) leidvoll erfahren.

In München sieht man sich bereits nach einem neuen Ersatzmann um – Topkandidat ist Ron-Robert Zieler (32), aktuell von Hannover 96 an den 1. FC Köln verliehen. Für Früchtl ist da nicht wirklich ein Platz frei. Womöglich öffnet sich ja im Sommer woanders noch eine Tür.