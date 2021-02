Bayern schießt Lazio ab | Dreimal Note 1

Konträr zu den vergangenen Bundesliga-Auftritten waren die Bayern in Rom gleich von Beginn an zur Stelle. Gute Körpersprache traf auch intensives Pressing, Spielfreude und Effektivität. Robert Lewandowski traf zur frühen Führung (9.), Jamal Musiala legte nach (24.) und Leroy Sané sorgte für den 0:3-Pausenstand (42.).

Mit Beginn des zweiten Durchgangs wurde Lazio zwangläufig offensiver. Den sich bietenden Raum nutzte Sané aber postwendend zum 1:4, indem er Acerbi zum Eigentor zwang (47.). Kurz darauf verkürzte Correa (49.). Die restliche Spielzeit setzten die Bayern auf Spielkontrolle und gelegentliche Konter, ließen dabei aber auch einige Abschlüsse zu.

Unterm Strich brachte der FCB die gute Ausgangslage aber recht ungefährdet über die Zeit. Das Rückspiel steigt am 17. März in München. Am Samstag (15:30 Uhr) geht es für die Bayern in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln.

Torfolge

0:1 Lewandowski (9.): Lazio beschenkt die Bayern: Musacchios Rückpass ist zu kurz, Lewandowski geht dazwischen, umkurvt Reina und schiebt mit links ins leere Tor ein.

0:2 Musiala (24.): Die Bayern kombinieren ansehnlich, aber auch nur unter Begleitschutz bis an den Strafraum. Goretzka findet den freistehenden Musiala, der aus 16 Metern trocken ins linke Eck verwandelt. Mit 17 Jahren kürt er sich zum jüngsten Champions League-Torschützen der Bayern-Geschichte.

0:3 Sané (42.): Coman erobert an der Mittellinie den Ball und wirft über links den Turbo an. Seinen Abschluss wehrt Reina noch ab, Sané ist aber zur Stelle und staubt aus Nahdistanz ab.

0:4 Acerbi (Eigentor, 47.): Aus einer Lazio-Ecke entsteht der nächste Bayern-Treffer. Coman schickt Sané auf die Reise, der nach langem Sprint Patric düpiert und in der Mitte Davies sucht. Acerbi kommt dem Kanadier zuvor und befördert den Ball ins eigene Tor.

1:4 Correa (49.): Alberto findet in der letzten Linie Correa, der durch die Münchner Viererkette tänzelt und trocken ins linke Ecke abzieht. Keine Chance für Neuer.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

63‘ Martínez (3,5) für Goretzka

75‘ Hernández für Coman

90' Choupo-Moting für Musiala

90' Sarr für Sané