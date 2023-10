RB-Einkauf besitzt Ausstiegsklausel

Knapp 40 Millionen Euro zahlte RB Leipzig im Sommer für Loïs Openda an den RC Lens und machte ihn somit zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte. In Zukunft könnte er dann auch einer der lukrativsten Verkäufe werden.

Denn wie ‚Sky‘ berichtet, darf der Stürmer den Bundesligisten im Sommer 2025 für eine Ablöse im Bereich der 80 Millionen Euro verlassen. Teurer war nur Josko Gvardiol bei seinem Wechsel zu Manchester City. Der Kroate kostete 90 Millionen.

Openda schlug in Leipzig ordentlich ein. Der 23-jährige Belgier ist im Sturm gesetzt. Nach neun Spielen stehen vier Tore und zwei Assists zu Buche. Eine gute Quote – aber noch keine, die 80 Millionen Euro Ablöse rechtfertigen würde. Was nicht ist, kann aber ja noch werden.