Ergebniskrise: Chelsea-Coach Maresca spricht Klartext

Enzo Maresca lässt sich von der gegenwärtigen Ergebniskrise des FC Chelsea nicht beunruhigen. Trotz lediglich zwei Siegen aus den vergangenen neun Premier League-Spielen rückt der Coach des Blues nicht von seinen ambitionierten Langzeit-Zielen ab: „Ich habe es schon immer eindeutig formuliert und das bereits seit Tag eins: Ich bin nicht hier um zu überleben, sondern um Spiele zu gewinnen und um Titel zu kämpfen.“ Nach einem äußerst vielversprechenden Saisonstart war der Londoner Klub über einige Wochen erster Verfolger des FC Liverpool, seit Mitte Dezember läuft es für Chelsea jedoch nicht mehr rund.

In der Liga stürzte der Klub auf Patz sechs ab, im FA Cup scheiterte Marescas Mannschaft an Brighton & Hove Albion (1:2) und im League Cup an Newcastle United (0:2). In der Conference League ist dafür noch ein Titelgewinn möglich. „Das Problem ist: Wenn man Spiele gewinnt und vorher keine Ansage macht, wirkt man bescheiden. Wenn man die Spiele ohne eine solche Ansage verliert, wirkt man ambitionslos. Mein Ziel ist es aber, den Klub da hinzuführen, wo er hingehört. Die schlechten Ergebnisse der letzten zwei Monate ändern daran nichts“, so Maresca.