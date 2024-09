Bericht: Barça will zwei DFB-Stars für 2025

„Meine Entscheidung ist genauso klar, wie sie vorher war. Ich werde meinen Vertrag nicht verlängern“, verkündete Jonathan Tah am gestrigen Freitag in einem umfangreichen Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘. Der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen schafft so früh Klarheit: Er wird die Werkself zum Saisonende verlassen. Sein Arbeitspapier läuft aus.

Ein nervenaufreibendes Hin-und-Her wie in den vergangenen Wochen soll es nicht noch einmal geben, als lange unklar blieb, ob Tah den Deutschen Meister doch noch in Richtung FC Bayern verlassen wird oder nicht. Der 29-Jährige kann sich 2025 unabhängig von Ablösepokern unter seinen Interessenten für einen neuen Klub entscheiden.

Zu diesen wird voraussichtlich auch der FC Barcelona gehören. Wie die vereinsnahe ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist Tah eines der Transferziele der Katalanen für den nächsten Transfersommer. Das habe man den Beratern des Nationalspielers auch bereits mitgeteilt.

Auch Kimmich ein Thema

Zudem ist Barça dem Bericht zufolge bemüht, Joshua Kimmich vom FC Bayern ins Camp Nou zu lotsen. Gerüchte um die Katalanen und den 29-Jährigen halten sich schon seit langer Zeit, im nächsten Jahr könnte Barça aber endgültig Ernst machen.

Denn 2025 läuft der Vertrag von Kimmich Stand jetzt aus. Das finanziell angeschlagene Barça hält bekanntlich gerne nach ablösefreien Spielern Ausschau. Zudem steht aktuell mit Hansi Flick der Trainer in Barcelona an der Seitenlinie, unter dem Kimmich 2020 die Champions League gewann. Kommt es zu einer Reunion?