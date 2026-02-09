Rennes entlässt Beye

Habib Beye und Stade Rennes gehen fortan getrennte Wege. Wie der Ligue 1-Klub offiziell mitteilt, wird der Cheftrainer mit sofortiger Wirkung entlassen. Auch seine Assistenten Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard und Yann Cavezza müssen gehen. Bis auf weiteres wird die Mannschaft des Tabellensechsten von Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre und Maxime Le Marchand trainiert.

Grund für die Entlassung sind die fehlende sportliche Entwicklung und die schlechten Ergebnisse der vergangenen Wochen. Am Samstag verlor Rennes trotz Überzahl gegen den RC Lens (1:3) und kassierte damit die vierte Niederlage in Serie. Beye hatte den Job erst im Januar des vergangenen Jahres übernommen und bereits mehrfach in der Kritik gestanden. Nach FT-Informationen steht als Nachfolger Franck Haise ganz oben auf der Wunschliste der Nordwestfranzosen. Dieser ist seit seiner Entlassung beim OGC Nizza Ende Dezember vereinslos.