Rennes entlässt Beye

von Martin Schmitz - Quelle: staderennais.com
Habib Bèye @Maxppp

Habib Beye und Stade Rennes gehen fortan getrennte Wege. Wie der Ligue 1-Klub offiziell mitteilt, wird der Cheftrainer mit sofortiger Wirkung entlassen. Auch seine Assistenten Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard und Yann Cavezza müssen gehen. Bis auf weiteres wird die Mannschaft des Tabellensechsten von Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre und Maxime Le Marchand trainiert.

Stade Rennais F.C.
𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 ⤵️

Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza.

Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre.
Grund für die Entlassung sind die fehlende sportliche Entwicklung und die schlechten Ergebnisse der vergangenen Wochen. Am Samstag verlor Rennes trotz Überzahl gegen den RC Lens (1:3) und kassierte damit die vierte Niederlage in Serie. Beye hatte den Job erst im Januar des vergangenen Jahres übernommen und bereits mehrfach in der Kritik gestanden. Nach FT-Informationen steht als Nachfolger Franck Haise ganz oben auf der Wunschliste der Nordwestfranzosen. Dieser ist seit seiner Entlassung beim OGC Nizza Ende Dezember vereinslos.

Ligue 1
Rennes
Habib Bèye
Franck Haise

Ligue 1 Ligue 1
Rennes Logo Stade Rennais FC
Habib Bèye Habib Bèye
Franck Haise Franck Haise
