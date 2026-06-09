Paderborn bindet Schubert

Markus Schubert (27) schwört dem SC Paderborn die Treue. Der Bundesliga-Aufsteiger verkündet die Verlängerung mit dem Schlussmann offiziell. In der abgelaufenen Spielzeit stand der Ex-Schalker zweimal im DFB-Pokal für die Ostwestfalen zwischen den Pfosten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportchef Sebastian Lange sagt: „Markus ist ein hervorragender und erfahrener Torhüter, der seine Qualitäten über viele Jahre bereits unter Beweis gestellt hat. Er hat auf und neben dem Platz gezeigt, wie wichtig er für unseren Sportclub ist. Markus lebt den Paderborner Weg. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er bleibt.“