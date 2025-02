„Sprungbrettverein“: Heidel reagiert auf Caci-Interview

Christian Heidel hat auf das Interview von Anthony Caci, in dem er den 1. FSV Mainz 05 unter anderem als „Sprungbrettverein“ bezeichnet hat, reagiert. Gegenüber der ‚Bild‘ redet der Sportvorstand die Thematik klein und bezieht sich auf Übersetzungsfehler: „Ich bin da tiefenentspannt. Die Übersetzung aus dem französischen Interview bei ‚transfermarkt.fr‘ ist etwas anders als in dem deutschen Artikel bei ‚transfermarkt.de‘. Da stimmen nur zwei, drei Sätze überein.“

Dennoch will Heidel mit dem 27-jährigen Franzosen über die Angelegenheit sprechen. „Wir werden mit Anthony darüber reden, wie er das gemeint hat“, so Heidel. Am Interesse des Bundesligisten mit dem Stammspieler zu verlängern, ändert das Interview nichts. Der Mainz-Boss verrät: „Wir hatten mit der Spielerseite vereinbart, dass wir nach Ende der Winter-Transferperiode über eine Verlängerung sprechen.“ Stand jetzt steht Caci bei den Nullfünfern nur noch bis 2026 unter Vertrag.