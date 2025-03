Bericht: Neymar bei Bayern angeboten

Welchen Karriereweg schlägt Neymar im Sommer ein, wenn sein halbjähriger Vertrag beim FC Santos ausläuft? Der 33-Jährige befindet sich nach zwei verletzungsgeplagten Jahren in Saudi-Arabien im Herbst seiner Karriere und will es mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 noch einmal wissen. Bei Santos glänzt der Offensivkünstler wieder und setzt mit sechs Scorerpunkten in neun Einsätzen auch wieder sportliche Akzente. Zudem ist der Rekordtorschütze der Seleção zurück im Nationalteam. Eine Rückkehr nach Europa steht im Raum – selbst wenn sich Neymar senior zuletzt eher in eine andere Richtung äußerte.

Doch im Hintergrund werden zumindest mögliche Wechselszenarien zu einem europäischen Topklub ausgelotet. Neymars Berater Pini Zahavi sondiert den Markt und hat einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge jüngst bei zwei Klubs den Namen seines Klienten ins Spiel gebracht: Beim FC Barcelona und beim FC Bayern. Die Blaugrana sind das kolportierte Wunschziel des Brasilianers, der zwischen 2013 und 2017 das Trikot der Katalanen trug. Die Münchner wiederum waren 2013 mit Trainer Pep Guardiola ebenfalls nah dran.

Die Rückmeldungen fielen allerdings abschlägig aus. Der ‚Sport‘ zufolge besitzt die Personalie Neymar bei keinem der beiden Klubs Priorität. Barça hatte ohnehin in Person von Sportdirektor Deco öffentlich Abstand von einer Rückholaktion genommen: „Ich glaube nicht, dass es der richtige Moment für Barcelona ist, über Neymar nachzudenken. Neymar war phänomenal bei Barcelona, hat Großartiges erreicht und Titel gewonnen. Manchmal wiederholen sich Geschichten nicht.“ Dabei geht es laut Deco nicht einmal um das Wirtschaftliche.

Knackpunkt Finanzen

Das dürfte aber die größte Hürde sein, wenn es um einen Transfer des Superstars geht. Kommt Neymar seinem Herzensklub Santos noch aus alter Verbundenheit und der finanziellen Absicherung dank seiner Abfindung von Ex-Klub Al Hilal entgegen, dürfte das beim wohl letzten großen Vertrag der Karriere anders aussehen.

Bei den Bayern sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten in dieser Hinsicht begrenzt – vor allem nach der jüngsten Verlängerungswelle der Münchner mit einigen Leistungsträgern inklusive satter Handgelder und Gehaltserhöhungen. Ob Neymar zudem zum geplanten Umbruch auf den Außenbahnen passt, ist angesichts des fortschreitenden Alters ebenfalls fraglich. Sollte am Ende noch genügend Geld vorhanden sein, dürfte ein möglicher Transfer von Neymar zum deutschen Rekordmeister dennoch ein Fantasiegebilde bleiben.