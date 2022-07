Eintracht streckt sich: Wird Kostic zum Topverdiener?

Eintracht Frankfurt kann möglicherweise langfristig mit Filip Kostic planen. Wie ‚Sport1‘ berichtet, liebäugelt der serbische Linksaußen mit einer Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags in der Mainmetropole. Hierfür will der Bundesligist offenbar einiges an Geld locker machen.

Dem Bericht zufolge bietet Frankfurt dem 29-Jährigen ein Jahresgehalt in Höhe von fünf Millionen Euro für eine Ausdehnung des Kontrakts bis 2026. Damit würde der Linksfuß mit Torhüter Kevin Trapp gleichziehen, bisher verdient Kostic 3,8 Millionen Euro pro Saison.

Kein Wechsel nach Italien?

Eine Einigung gibt es noch nicht, es seien jedoch nur noch Details zu klären, so der TV-Sender. Weiter heißt es, dass die Tendenz des Nationalspielers jedoch in Richtung Verbleib beim diesjährigen Champions League-Teilnehmer gehe.

Ein Wechsel in die Serie A wäre damit vom Tisch. Juventus Turin und die AS Rom sollen intensiv um Kostic gebuhlt haben. Nach Informationen von ‚Sport1‘ habe die Spielerseite allerdings Versuche der Römer abgeblockt – eventuell weil die Giallorossi im Gegensatz zur Eintracht in der kommenden Saison nur Europa League spielen.