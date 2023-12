Hertha plant Kwasigroch-Leihe

Die Wege von Robert Kwasigroch und Hertha BSC werden sich im Sommer aller Voraussicht nach vorübergehend trennen. Laut der ‚Bild‘ soll das Torwart-Talent zwecks Spielpraxis für ein oder zwei Spielzeiten verliehen werden. Der Boulevardzeitung zufolge dürfen Klubs aus Belgien, Dänemark, Portugal und der Niederlande auf den Zuschlag hoffen.

Erst am Freitag verlängerte Kwasigroch seinen Vertrag in der Hauptstadt bis 2027. Ein klares Indiz dafür, dass man bei der Alten Dame langfristig mit dem 19-Jährigen plant. Zwar feierte der 1,92 Meter große Schlussmann in der laufenden Saison bereits sein Debüt für die Profis, in der Regel kommt Kwasigroch allerdings bei der Reservemannschaft der Berliner zum Einsatz.