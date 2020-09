Atalanta verpflichtet Mittelstürmer

Neuzugang für Atalanta Bergamo: Der italienische Erstligist nimmt Sam Lammers unter Vertrag. Der Stürmer wechselt von der PSV Eindhoven in die Serie A. Zur Vertragslänge macht Atalanta keine Angaben.

Der 23-jährige Niederländer kommt mit der Empfehlung von 20 Toren und sechs Assists in 51 Einsätzen in der Eredivisie. Elfmal lief Lammers zudem für die U21-Nationalmannschaft auf.

Semaforo verde! 🚦 Sam #Lammers è nerazzurro! Welkom, Sam! 👋🏼🇳🇱



All right, green light! 😁 Sam Lammers is a new #Atalanta player! Welcome, Sam! 🖤💙



🔗 https://t.co/bRldCGRihC#WelcomeLammers #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Py6VuwAIAw