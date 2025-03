RB Leipzig: Rückendeckung für Rose

Marcel Schäfer will nach der heutigen Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) und vor dem DFB-Pokalhalbfinale gegen den VfB Stuttgart (Mittwoch, 20:45 Uhr) keine Diskussion um Trainer Marco Rose aufkommen lassen. RB Leipzigs Geschäftsführer Sport betonte im Anschluss an die Pleite: „Wir reden immer von wir. Und wir haben am Mittwoch ein großes Spiel mit einem großen Ziel vor der Brust, dem Einzug ins Pokalfinale.“

Zugleich stellte Schäfer aber auch klar: „Wir sind enttäuscht, weil wir nicht die Punkte holen. Wir sind schlampig mit unseren Möglichkeiten umgegangen. Das ist deutlich zu wenig.“ In der Tabelle musste Leipzig Gladbach vorbeiziehen lassen und steht nur noch auf Rang sechs. Punktet der SC Freiburg morgen gegen Union Berlin, lassen auch die Breisgauer den Brauseklub hinter sich.