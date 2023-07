Schalke 04: Das Problem bei Leitsch

Insbesondere die Gehaltsvorstellungen von Maxim Leitsch machen einen Wechsel zu Schalke 04 kompliziert. Laut ‚Sky‘ wäre die potenzielle Ablöse an Mainz 05 für den Bundesliga-Absteiger sogar stemmbar, Leitschs aktuelles Salär würde die königsblaue Gehaltsstruktur jedoch sprengen.

Der 25-jährige Innenverteidiger steht noch bis 2026 in Mainz unter Vertrag. Im vergangenen Sommer hatten die Rheinhessen 3,5 Millionen Euro für Leitsch an den VfL Bochum gezahlt. An der Castroper Straße besteht Interesse an einer Rückholaktion. In Mainz kam Leitsch auch aufgrund eines Erschöpfungssyndroms nur zu neun Einsätzen in der Bundesliga.

