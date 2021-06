Bayer 04: Zweite Arias-Leihe möglich

Santiago Arias könnte unter gewissen Umständen auch in der nächsten Saison für Bayer Leverkusen spielen. Laut dem kicker sind die Rheinländer grundsätzlich daran interessiert, den kolumbianischen Rechtsverteidiger für ein weiteres Jahr von Atlético Madrid auszuleihen. Abhängig ist die Umsetzung dieses Vorhabens vom Genesungsverlauf des 29-Jährigen. Hierbei sei eine vollständige Heilung aber auch ein Karriereende möglich, so das Fachblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes bestätigt: „Keiner kann sagen, wie weit Santiago in zwei Monaten ist. Es ist nicht genau abzusehen, wann er gesund und fit wird. Die Bandbreite ist relativ groß. Wir stehen mit Atlético in Kontakt. Aber wir können kein hohes Risiko eingehen. Wir müssen sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, Chancen und Risiken zu verteilen.“ Arias hatte sich im Herbst schwer am Sprunggelenkt verletzt.