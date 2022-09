Dortmund - Kopenhagen: Die Aufstellung des BVB

Dieses Jahr will es Borussia Dortmund besser machen. Nach dem Vorrunden-Aus in der zurückliegenden Champions League-Saison soll diesmal am Ende der Gruppenphase der Einzug ins Achtelfinale stehen.

Den Grundstein dafür kann das Team von Edin Terzic am heutigen Dienstag setzen. Der FC Kopenhagen gastiert im Signal Iduna Park – für den BVB das auf dem Papier einfachste Spiel in der Gruppe G. Ein Selbstläufer wird die Partie gegen die Dänen aber natürlich nicht, zumal die Dortmunder auf einige Verletzte verzichten müssen.

Karim Adeyemi und Donyell Malen fallen weiterhin aus, für Jamie Bynoe-Gittens und Mo Dahoud ist sogar die Hinrunde gelaufen. Torhüter Gregor Kobel fehlt spontan mit muskulären Problemen. Gute Nachrichten gibt es hingegen bei Raphaël Guerreiro, der nach seinem Ausfall am Wochenende in die Startelf zurückkehrt.

Die Aufstellung des BVB