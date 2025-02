Noch lange beim HSV? Hadzikadunic mit klarer Ansage

Dennis Hadzikadunic hat seine sportliche Heimat beim Hamburger SV gefunden und will dort sesshaft werden. Im Interview mit dem ‚Hamburger Abendblatt‘ sagt der 26-Jährige: „Für mich steht bereits fest, dass ich unbedingt beim HSV bleiben will.“ Aktuell ist der Bosnier vom FK Rostov an den HSV ausgeliehen, stellt aber klar: „Ich habe keinen Kontakt mit Rostov und möchte auch definitiv nicht zurückkehren.“

Dank einer Sonderregelung der FIFA kann der Innenverteidiger seinen Vertrag in Russland seit zwei Jahren aussetzen, erst im Mai entscheidet der Verband, ob das auch für das kommende Jahr möglich ist. Erst im Anschluss wird sich wohl auch die Zukunft von Hadzikadunic klären. Unter Coach Merlin Polzin ist er in der Abwehr absolut gesetzt und überzeugt seit Wochen. Seit Dezember haben die Rothosen kein einziges Spiel mehr verloren, Hadzikadunic stand dabei immer in der Startformation.