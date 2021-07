Hertha: Jastrzembski vor erneuter Leihe?

Dennis Jastrzembski könnte Hertha BSC in diesem Sommer erneut auf Leihbasis verlassen. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, haben sowohl Eintracht Braunschweig als auch der 1. FC Kaiserslautern die Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt. Der 21-Jährige konnte bereits in der abgelaufenen Saison erste Erfahrungen in der dritten Liga sammeln.

Nach seinem einjährigen Leih-Engagement beim SC Paderborn zog der polnische U21-Nationalspieler im vergangenen Winter zum Drittligisten Waldhof Mannheim weiter. Dort verzeichnete der Linksaußen in 16 Einsätzen drei Torbeteiligungen (einen Treffer, zwei Assists). Sein Vertrag in der Hauptstadt läuft noch bis 2022.