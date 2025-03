Bayern-Duo macht Fortschritte

Zwei Profis aus dem Lazarett des FC Bayern machen Fortschritte bei der Genesung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Aleksandar Pavlovic in der Länderspielpause mit leichten Laufeinheiten an seinem Comeback arbeiten. Der 20-jährige Mittelfeldspieler laboriert an Pfeifferschem Drüsenfieber und steht Trainer Vincent Kompany nicht zur Verfügung.

Auch bei Manuel Neuer (38) geht es voran. Der Stammtorhüter ist bei der Reha vorangekommen und absolvierte heute mit Athletiktrainer Simon Martinello eine Einheit auf dem Rasen. Die Zielsetzung des Kapitäns: Das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 29. März.