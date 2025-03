Nach Fehlgriff: Urbig droht die Bank

Jonas Urbig (21) erhält nach seinem folgenschweren Patzer im gestrigen Bundesligaspiel gegen Union Berlin (1:1) Rückendeckung von den Bayern-Bossen, wird aber trotzdem aller Voraussicht nach im kommenden Ligaspiel mit einem Bankplatz vorliebnehmen müssen. Das berichtet der ‚kicker‘. Demnach könnte Stammkeeper Manuel Neuer nach der Länderspielpause in zwei Wochen gegen St. Pauli sein Comeback nach seinem Muskelfaserriss in der Wade feiern.

„Manu ist unser Kapitän, ein Faktor, der dreieinhalb Spiele nicht da war. Jonas ist fast 18 Jahre jünger, also hat Manu eine Million mehr Bälle gehalten und gespielt und dieses Mehr an Erfahrung“, zitiert das Fachmagazin Bayern-Sportvorstand Max Eberl, der Urbig seinen Fehler vor dem späten Ausgleich in Berlin nicht krumm nimmt: „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, in diesem Fall spielen wir zusammen unentschieden. Wir hätten die Flanke besser verteidigen können, bei dem Tor hängen ein paar Spieler mit drin. Jonas wird jetzt damit umgehen müssen, aber da mache ich mir keine Sorgen.“