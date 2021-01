„Einen Schritt entfernt“: Koné vor Gladbach-Wechsel

Borussia Mönchengladbach kann wohl bald einen neuen Mittelfeldspieler begrüßen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht Kouadio Koné vom FC Toulouse unmittelbar vor dem Wechsel zur Borussia. Der 19-Jährige ist demnach nur noch „einen Schritt entfernt“ sich den Gladbachern anzuschließen, nachdem man sich mit dem Spieler bereits einigen konnte.

FT hatte am gestrigen Mittwoch exklusiv vom Interesse des Bundesligisten am jungen Franzosen berichtet. Laut Romano hat Toulouse eine Gladbach-Offerte in Höhe von neun Millionen Euro akzeptiert. Damit setzt sich der Bundesligist gegen Manchester United sowie den ebenfalls interessierten AC Mailand durch.

Damit hätten die Fohlen bereits einen Nachfolger für den von zahlreichen Topklubs umworbenen Denis Zakaria zur Hand. Koné ist wie Zakaria ein Box-to-Box-Spieler. Der Teenager kann sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht zum Einsatz kommen. Er kombiniert überdurchschnittliche Technik mit gutem Zweikampfverhalten.