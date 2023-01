Ronaldo vs. Messi | „König der Pokale“

Ronaldo vs. Messi

Heute kommt es voraussichtlich zum letzten Mal zum direkten Duell der beiden Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Im Rahmen eines Testspiels trifft CR7 mit einer Auswahl seines neuen Klubs Al Nassr und Al Hilal auf Messis Paris St. Germain. Die französische Zeitung ‚Le Parisien‘ titelt „Das letzte Aufeinandertreffen“. Um 18 Uhr ist Anpfiff der Partie in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad, die unter anderem über die Social Media-Kanäle von PSG verfolgt werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Super Inter“

Ebenfalls in Riad fand der italienische Supercup zwischen dem AC Mailand und Lokalrivale Inter statt. Die Nerazzurri sicherten sich mit einem klaren 3:0-Erfolg den Titel. Die Überschrift der ‚Gazzetta dello Sport‘ lautet „Super Inter“, der ‚Corriere dello Sport‘ nennt den Klub sogar „König der Pokale“. Mit „Inter-Show, Milan-Krise“ greift die ‚Tuttosport‘ auch die kriselnde Stimmung bei den Rossoneri auf.

Lese-Tipp

Bedient sich Nottingham bei PSG?

Manchester United „olisiert“

Im Liga-Nachholspiel trennten sich Crystal Palace und Manchester United 1:1. Bruno Fernandes hatte die Red Devils Ende der ersten Halbzeit in Führung gebracht, doch sie verpassten es nachzulegen. Die Quittung dafür gab es in der Nachspielzeit, als Michael Olise einen Freistoß aus etwa 22 Metern zum späten Punktgewinn ins Tor nagelte. „United olisiert“, schreibt der ‚Mirror‘ in Anspielung auf den Schützen zum Ausgleich. Der ‚Daily Express‘ drückt es anders aus: „Olise macht‘s“.