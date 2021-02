Kurioser Patzer: Kabak & Alisson leiten Liverpool-Niederlage ein

Im Duell mit Leicester City wollte sich der formschwache FC Liverpool mit einem Sieg rehabilitieren. Stattdessen setzte es ein 1:3 und damit die dritte Premier League-Niederlage in Folge. Im Fokus stand dabei Ozan Kabak.

Der 20-Jährige stand für den LFC erstmals nach seinem Wintertransfer auf dem Platz, startete neben Jordan Henderson in der Innenverteidigung. Die Leihgabe des FC Schalke 04 fand gut in die Partie, zeigte sich stabil im Zweikampf, wurde aber auch nicht übermäßig gefordert.

Folgenschwerer Patzer

Beim Stand von 1:1 ereignete sich in der 81. Minute dann eine Szene, die Kabak wohl so schnell nicht vergessen wird. Youri Tielemans schlug einen langen Pass in Richtung Harvey Barnes, der im Rücken des Neuzugangs entwischt war. Kabak hätte den Ball wohl noch abfangen können, stieß dann jedoch kurios mit dem herausgeeilten Alisson zusammen. Der Ball holperte so zu Jamie Vardy, der nur ins leere Tor einschieben musste.

Die Schuldfrage ist nicht endgültig zu klären, es handelte sich letztendlich wohl um einen Kommunikationsfehler. Klar ist aber: Der Treffer leitete die unnötige Niederlage der Reds ein.