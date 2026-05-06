Paderborn bindet Marino

Stefano Marino (22) hat seinen Vertrag beim SC Paderborn vorzeitig verlängert. Das gibt der Zweitligist bekannt, macht aber über die genaue Laufzeit keine Angabe. „Wir sind sehr froh, das Stef sich schon jetzt langfristig zu uns bekannt hat. Er ist ein gutes Beispiel für unseren Paderborner Weg und dafür, wie sich Spieler Schritt für Schritt in unseren Strukturen weiterentwickeln können. Über unsere U21 hat er den Sprung zu den Profis geschafft und sich dort zu einer festen Größe entwickelt. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung möchten wir diese Entwicklung bewusst honorieren und ihm unsere maximale Wertschätzung entgegenbringen“, lässt sich SCP-Sportgeschäftsführer Sebastian Lange zitieren.

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Marino stammt aus der Jugend des Karlsruher SC und war über den Umweg Hannover 96 im vergangenen Sommer zu den Ostwestfalen gewechselt. In der laufenden Zweitligasaison stand der Mittelstürmer in 25 Partien auf dem Feld, erzielte dabei fünf Treffer und bereitete zwei weitere vor. Mitte Februar eroberte sich Marino einen Stammplatz im Angriff der Paderborner.