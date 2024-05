Toptalent Harchaoui bleibt in Köln

Fayssal Harchaoui (18) wird seine Ausbildung beim 1. FC Köln fortsetzen. Wie die ‚Kölnische Rundschau‘ berichtet, hat sich der Bundesliga-Absteiger mit dem umworbenen U17-Welt- und Europameister auf eine Vertragsverlängerung um vier Jahre geeinigt. Der bisherige Kontrakt würde im kommenden Jahr auslaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Harchaoui wird seit 2019 am Geißbockheim ausgebildet. Aktuell zieht er als Sechser in der U19 der Rheinländer die Fäden. Für die deutsche U17 sammelte er bislang 26 Einsätze und war sowohl beim EM- als auch beim WM-Titel im vergangenen Jahr in allen Spielen gesetzt. Durch die Transfersperre der Kölner könnte ihm nun schneller als gedacht der Sprung zu den Profis glücken.