RB Leipzig: Angeliño-Deal noch diese Woche?

Linksverteidiger Angeliño könnte seine Zelte bei RB Leipzig in dieser Woche endgültig abbrechen. Nach Informationen der ‚Bild‘ befinden sich die Sachsen aktuell mit der AS Rom im Austausch, um den Transfer final einzutüten. Für festgeschriebene fünf Millionen Euro könnten die Italiener den 27-Jährigen an Bord holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Kaufoption ist dem Bericht zufolge allerdings nur bis Ende Mai wirksam, entsprechend müssen die Verantwortlichen in den kommenden drei Tagen Nägel mit Köpfen machen. Seit Winter kommt Angeliño für die Roma auf Leihbasis zum Einsatz und überzeugt: In allen 16 möglichen Ligapartien stand der feine Techniker auf dem Feld, 14 Mal von Beginn an.