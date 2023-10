BVB: Umdenken bei Sancho?

In die Personalie Jadon Sancho könnte bei Borussia Dortmund noch einmal neuer Schwung kommen. ‚ESPN‘ berichtet, dass der BVB seinem Ex-Spieler im Januar einen Ausweg anbieten will – bei Manchester United ist Sancho nach seiner Kritik an Trainer Erik ten Hag weiterhin suspendiert, beide Seiten streben eine Trennung an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚ESPN‘ würden die Schwarz-Gelben zuschlagen, sollten die finanziellen Bedingungen stimmen. Und diese haben sich dem Vernehmen nach geändert, zugunsten des BVB. Soll United anfangs noch 60 Millionen Euro Ablöse gefordert haben – was die Dortmunder zum Abwinken veranlasste – ist man in Manchester nun auch zu einer Leihe bereit.

Lese-Tipp

BVB suspendiert Brunner

Außerdem würden die Red Devils wohl einen Teil von Sanchos Top-Gehalt übernehmen. Interesse am 23-jährigen Außenstürmer wurde zuletzt auch Juventus Turin und dem FC Barcelona nachgesagt. Zumindest einen Fuß in der Tür hat auch der BVB.