FC Bayern: Alles klar bei Peretz

Die zuletzt etwas ins Wanken geratene Personalie Daniel Peretz (23) befindet sich in den finalen Zügen. Nach Informationen von Fabrizio Romano haben alle Parteien Einigung erzielt. Fünf Millionen Euro Ablöse fließen demzufolge an Maccabi Tel Aviv. Peretz soll in München einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Der Medizincheck ist für Ende dieser Woche anberaumt. Am morgigen Donnerstag (19 Uhr) spielt Peretz noch in den Conference League-Playoffs gegen den slowenischen Vertreter NK Celje, für den Anschluss steht die Reise nach München auf dem Programm.

Beim FC Bayern soll Peretz zunächst als Nummer zwei hinter Sven Ulreich (35) agieren und nach Manuel Neuers (37) Genesung in einen offenen Wettkampf um den Status als Ersatzmann hinter dem langjährigen Stammkeeper treten.