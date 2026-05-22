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Bundesliga

Backhaus besteht Medizincheck

von Daniel del Federico - Quelle: Sky
Mio Backhaus im Trikot von Werder Bremen @Maxppp

Mio Backhaus steht unmittelbar vor einem Wechsel zum SC Freiburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 22-Jährige den Medizincheck im Breisgau bereits erfolgreich absolviert. Der Schlussmann soll beim Europa League-Finalisten einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

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Beim SCF ist Backhaus als Nachfolger für den wechselwilligen Noah Atubolu (23) eingeplant, der aktuell bei diversen Premier League-Vereinen hoch im Kurs steht. Als Ablöse für den Backhaus-Transfer fließen rund 15 Millionen Euro an Werder Bremen. Um die Lücke zwischen den Pfosten zu schließen, planen die Grün-Weißen, den derzeit von Arsenal ausgeliehenen Karl Hein fest unter Vertrag zu nehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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