Backhaus besteht Medizincheck

Mio Backhaus steht unmittelbar vor einem Wechsel zum SC Freiburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 22-Jährige den Medizincheck im Breisgau bereits erfolgreich absolviert. Der Schlussmann soll beim Europa League-Finalisten einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

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Beim SCF ist Backhaus als Nachfolger für den wechselwilligen Noah Atubolu (23) eingeplant, der aktuell bei diversen Premier League-Vereinen hoch im Kurs steht. Als Ablöse für den Backhaus-Transfer fließen rund 15 Millionen Euro an Werder Bremen. Um die Lücke zwischen den Pfosten zu schließen, planen die Grün-Weißen, den derzeit von Arsenal ausgeliehenen Karl Hein fest unter Vertrag zu nehmen.