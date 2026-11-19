200 Millionen, 300 Millionen, 500 Millionen – wenn es um die Ablösesumme bei Michael Olise geht, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zuletzt mussten sich die Verantwortlichen beim FC Bayern zu Gerüchten aus Spanien äußern, laut denen man mit einem 300 Millionen Euro teuren Preisschild rechnen könnte.

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All das ist offenbar derzeit nicht Teil der Gedankenspiele der Bayern-Verantwortlichen. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass die Verlängerung des Franzosen bei den Münchnern aktuell nicht akut auf der Agenda steht. Frühestens im kommenden Sommer wolle man sich damit befassen, das sei auch das Ergebnis der letzten Aufsichtsratssitzung. Lose Gespräche im Vorfeld seien jedoch nicht ausgeschlossen.

Bayern um Ruhe bemüht

Bis 2029 steht Olise aktuell beim FCB unter Vertrag. Je später die Verlängerung erfolgt, desto besser – zumindest aus Sicht der Bayern. Dies hat zwei Gründe: Zum einen gibt eine spätere Verlängerung die Möglichkeit, den zukünftigen Vertrag noch weiter auszuweiten, zum anderen würde die beträchtliche Gehaltserhöhung nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt eintreten.

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Fürs Erste soll die Personalie Olise in den kommenden Monaten zu den Akten gelegt werden. Auch einem Verkauf haben die Bayern in den vergangenen Wochen stets den Riegel vorgeschoben. Die Tür bleibt verschlossen, ein Abgang steht nicht zur Debatte.