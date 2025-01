BVB verkündet Mané-Deal

Borussia Dortmund kann langfristig mit Filippo Mané planen. Der Bundesliga-Fünfte verkündet, dass der 19-jährige Innenverteidiger sich durch die Unterschrift seines ersten Profivertrags bis 2028 an Schwarz-Gelb bindet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mané war vor drei Jahren von Sampdoria Genua in die Jugendabteilung des BVB gewechselt. Zur laufenden Saison wechselte der italienische U20-Nationalspieler in den Herrenbereich, stand schon mehrfach im Profikader, wartet aber noch auf sein Debüt. Für die zweite Mannschaft in der 3. Liga spielte Mané verletzungsbedingt erst einmal.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl freut sich: „Filippo hat bei uns in den vergangenen drei Jahren eine richtig gute Entwicklung genommen und sich diesen Profivertrag verdient. Wir wollen diesen Weg mit ihm weitergehen und ihn weiter fördern, denn er hat die richtige Einstellung und wir sehen in ihm noch eine Menge Potenzial.“