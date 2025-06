Nürnberg baggert an Eggestein

Johannes Eggestein (27) könnte es im Sommer in die 2. Bundesliga ziehen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 1. FC Nürnberg Interesse daran hat, den Stürmer unter Vertrag zu nehmen. Dem Boulevardblatt zufolge steht auch Carlo Boukhalfa (26) auf der Kandidatenliste beim Club.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide Profis stehen noch bis Ende Juni beim FC St. Pauli unter Vertrag und wären dementsprechend ablösefrei zu haben. Eggestein war vor drei Jahren von Royal Antwerpen zu den Kiezkickern gewechselt und trug in der Saison 2023/24 neun Tore und vier Vorlagen zum Aufstieg bei. In der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit verlor Eggestein in der Rückrunde seinen Stammplatz und blieb seit dem 20. Spieltag ohne Scorerpunkt.