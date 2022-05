Di María und PSG trennen sich

Paris St. Germain und Ángel di María gehen ab Sommer getrennte Wege. Der Edelklub aus der französischen Hauptstadt gab am gestrigen Freitagabend bekannt, dass der auslaufende Vertrag des argentinischen Flügelstürmers nicht verlängert wird. Beim heutigen letzten Saisonspiel gegen den FC Metz (21 Uhr) wird di María verabschiedet.

Seit seinem Wechsel 2015 von Manchester United zu PSG gewann di María 18 Titel und rangiert inzwischen auf Platz eins als bester Vorlagengeber aller Zeiten des Vereins. Nun deutet alles darauf hin, dass der trickreiche Linksfuß in der kommenden Saison für Juventus Turin aufläuft.

