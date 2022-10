Bayer-Krise: Rolfes nimmt Mannschaft in die Pflicht

Simon Rolfes sieht in der Krise bei Bayer Leverkusen die Mannschaft in der Pflicht. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Sportchef der Werkself: „Die Führungsstruktur des Kaders hat sich gegenüber der letzten Saison überhaupt nicht verändert. Wir sollten uns besser fragen, wieso wir mit diesem Potenzial dahinkommen konnten, wo wir jetzt stehen. Die Spieler müssen jetzt ihre Leistungen wieder abrufen, das ist der entscheidende Faktor.“ Einen Fehler in der Kaderplanung sieht Rolfes nicht.

Der Ex-Profi ist überzeugt, dass Trainer-Neuling Xabi Alonso das Ruder beim derzeitigen Tabellen-16. herumreißen kann: „Glauben Sie mir – Xabi hat eine enorme Power. Das sieht man beim Coaching an der Linie, vor allem aber in jedem Training. Er ist der Mann, der bei uns das Feuer zurückbringt. Xabi arbeitet immer an Lösungen und tut alles, um den Verein wieder nach vorne zu bringen.“ Während die erste Partie unter der Leitung des Spaniers mit 4:0 gegen den FC Schalke erfolgreich war, folgten gegen den FC Porto (0:3) und Eintracht Frankfurt (1:5) zwei deutliche Niederlagen.