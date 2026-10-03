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La Liga

All-in bei Endrick?

von Dominik Sandler - Quelle: Corriere dello Sport
Endrick zieht ab @Maxppp

Die AS Rom will Endrick noch im Januar unbedingt verpflichten. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass der brasilianische Angreifer absolute Priorität bei den Giallorossi genießt. Geplant ist eine Leihe mit Kaufoption.

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Im Anschluss an die Länderspielpause will der 20-Jährige das Gespräch mit Real Madrid suchen. Unter José Mourinho steht bislang lediglich ein Kurzeinsatz zu Buche. Zuletzt hatte Endrick sich bereits für einen Transfer nach Rom offen gezeigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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