Dem FC Barcelona stehen bei der Verpflichtung von Wunschspieler Ruud Nijstad (18) zwei große Hürden im Weg. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge einerseits die große Konkurrenz um den FC Chelsea, Manchester und Manchester United, die den Preis von 20 Millionen Euro weiter in die Höhe treiben könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Außerdem wolle Twente Enschede den Innenverteidiger nicht schon im Winter ziehen lassen. Ein sofortiger Transfer sei für den niederländischen Erstligisten nur mit Rückleihe bis zum Saisonende eine Option. Barça würde den 1,95 Meter großen Linksfuß gerne schon im Januar an Bord holen. An Twente ist Nijstad vertraglich bis 2029 gebunden.