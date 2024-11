Bochum: Riemann-Rückkehr wird wahrscheinlicher

Beim VfL Bochum könnte es tatsächlich zu einer Rückkehr von Manuel Riemann kommen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der eigentlich in Ungnade gefallene Stammkeeper noch einmal die Handschuhe für den VfL überstreift.

Kurios: Aufgrund seiner Suspendierung nach Kabinenvorfällen in der vergangenen Saison läuft noch ein Gerichtsverfahren am Bochumer Arbeitsgericht. Seitdem Dieter Hecking in Bochum an der Seitenlinie steht, wird an der Castroper Straße über eine Riemann-Rückkehr diskutiert. Zuletzt kam es deswegen auch zu einer Präsidiumssitzung.