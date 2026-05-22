Wird Kroupi der nächste 100-Millionen-Mann?

Dass der AFC Bournemouth einen Spieltag vor Saisonschluss als Tabellensechster noch im Kampf um alle Europapokal-Optionen steht, haben die Cherries nicht zuletzt Eli Junior Kroupi zu verdanken. Der 19-Jährige hat in seiner ersten Spielzeit in der Premier League bewiesen, dass die großen Vorschusslorbeeren berechtigt waren, die er in den vergangenen Jahren einheimsen konnte.

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Im Frühjahr 2025 hatten sich die Südengländer das vielversprechende Talent des FC Lorient gesichert. 13 Millionen Euro kostete der vielseitige Torjäger, der zunächst bis Saisonende an seinen Jugendklub zurückverliehen wurde. Eine Investition, die sich mehr als auszahlen könnte, denn in diesem Sommer könnte bei einem Wettbieten eine stattliche Ablösesumme herausspringen. Als größter Interessent für Kroupi galt bislang der FC Arsenal, laut der ‚Daily Mail‘ steigt auch der FC Chelsea in den Poker ein.

Extrem flexibler Offensivspieler

Und dieser könnte schnell in astronomische Summen ausarten. Zuletzt wurden auch Manchester City und der FC Barcelona mit Kroupi in Verbindung gebracht, auch wenn sich natürlich die Frage stellt, wie die Katalanen einen solchen Transfer stemmen wollen. Der ‚Daily Mail‘ zufolge ist Arsenal bereit, „tief in die Tasche zu greifen“.

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Die Gunners suchen nach einem flexiblen Offensivspieler, der mehrere Positionen übernehmen kann. Kroupi kann sowohl als Mittelstürmer, als hängende Spitze und auch auf der Zehn auflaufen. Besonderen Eindruck machte der Rechtsfuß im roten Teil Londons damit, dass sein Treffer beim 1:1-Unentschieden gegen Manchester City am Dienstag Arsenal zum Meister machte.

Bournemouth hat alle Karten in der Hand

Günstig wird Kroupi definitiv nicht. Bournemouth möchte nicht zwangsweise verkaufen, je nach Ausgang der Europa-Qualifikation könnte der Verkaufsdruck eher niedrig sein und das Bedürfnis nach einer sehr konkurrenzfähigen Mannschaft überwiegen. So oder so ist laut dem ‚Telegraph‘ an einen Preis unterhalb der 92-Millionen-Marke nicht zu denken, der „wahrscheinlichere Preis dürfte bei einem Wettbieten noch einmal darüber liegen“.

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Auch Marco Rose, der ab der neuen Saison den Platz von Andoni Iraola übernehmen wird, möchte sicher ein Wort mitreden. Chelsea kämpft ebenso um die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe, maximal die Europa League ist noch drin. Kroupi steht in Bournemouth bis 2030 unter Vertrag.