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2. Bundesliga

Wolfsburg: Gespräche mit Reese-Alternative

von Daniel del Federico - Quelle: Maisfutebol
1 min.
Wolfsburg-Manager Pirmin Schwegler @Maxppp

Der VfL Wolfsburg ist auf der Suche nach Verstärkungen für die Außenbahn offenbar in Portugal fündig geworden. Wie ‚Maisfutebol‘ berichtet, haben die Wölfe erste Gespräche mit Sorriso vom portugiesischen Erstligisten Famalicão geführt. Der 25-Jährige steht allerdings auch beim FC Braga sowie beim Premier League-Absteiger FC Burnley auf dem Zettel.

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Sorriso war im vergangenen Sommer nach anderthalbjähriger Leihe für 1,5 Millionen Euro fest zu Famalicão gewechselt. Nach insgesamt 26 Torbeteiligungen (15 Tore und elf Vorlagen) in 80 Pflichtspielen erhoffen sich die Portugiesen nun ein sattes Transferplus. Dem Bericht zufolge würde der Klub den Rechtsfuß bei einem Angebot zwischen sechs und sieben Millionen Euro ziehen lassen. Der Brasilianer steht beim Tabellenfünften der abgelaufenen Saison der Liga Portugal noch bis 2029 unter Vertrag. In Wolfsburg könnte er eine Alternative zu Fabian Reese (28) darstellen, dessen Zusage nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr sicher ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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