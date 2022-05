TSG kann Raum-Verbleib „nicht garantieren“

Bei der TSG Hoffenheim ist man sich der Begehrlichkeiten um David Raum (24) bewusst. Manager Alexander Rosen sagte nach dem gestrigen Spiel gegen Bayer Leverkusen (2:4), er könne einen Verbleib über den Sommer hinaus „nicht garantieren“, wenngleich man „da am Steuer“ sitze. „Es wäre kein einfacher 20-Millionen-Transfer. Schon das wäre ja ein Wahnsinn für einen Spieler, der ablösefrei aus der zweiten Liga kam“, so Rosen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Raum war vor der Saison von Greuther Fürth zu Hoffenheim gewechselt und glänzt seither mit 16 Scorerpunkten (drei Tore, 13 Assists) in 31 Ligaspielen. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge besitzt der Linksfuß in seinem bis 2026 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro. Konkretes Interesse am fünfmaligen Nationalspieler sollen vor allem Premier League-Klubs bekunden.