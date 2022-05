Ausstiegsklausel: Die Premier League lockt Raum

Die TSG Hoffenheim wird nach einer über weite Strecken guten Saison aller Voraussicht nach am Ende doch mit leeren Händen dastehen. Der Abstand auf den siebten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt, beträgt fünf Punkte. Auf die Europa League-Ränge sind es schon deren sechs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Raum im Premier League-Fokus

Darüber hinaus könnte die TSG im Sommer einige Leistungsträger verlieren, allen voran Shootingstar David Raum. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, bekunden fünf Premier League-Klubs, darunter West Ham United und ein Verein aus der Top-Vier, konkretes Interesse am Außenbahnspieler. Sollte sich Raum tatsächlich nach einer Saison umorientieren wollen, könnten Hoffenheim die Hände gebunden sein.

Denn dem Bericht zufolge besitzt der 24-Jährige eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro – die Fachzeitschrift stuft einen Wechsel als „wahrscheinlich“ ein. Das steht allerdings in Kontrast zu den Aussagen, die TSG-Manager Alexander Rosen zuletzt tätigte: „Er hat erst vor Kurzem seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Diese Konstellation gibt uns die volle Handlungshoheit, wir sitzen am Steuer.“

Grillitsch & Baumgartner heiß begehrt

Der Sommer wird zeigen, ob die Sinsheimer tatsächlich am Steuer sitzen oder ob Raum von seiner kolportierten Ausstiegsklausel Gebrauch machen wird. Den Klub ebenfalls verlassen könnte Florian Grillitsch. Der Mittelfeldspieler, in dieser Saison auch häufig als Innenverteidiger eingesetzt, liebäugelt schon länger mit einem Wechsel ins Ausland. Nun habe sich auch der FC Sevilla in den Interessentenkreis um den 26-Jährigen eingereiht.

Des Weiteren sollen auch die SSC Neapel, Leeds United, der FC Arsenal, der FC Everton, Tottenham Hotspur, die AS Rom, Newcastle United, Lazio Rom sowie der AC Mailand Grillitsch auf dem Zettel haben. Christoph Baumgartner (22) steht ebenfalls im Fokus englischer Topklubs. Sowohl Manchester United als auch der FC Liverpool verfolgen nach Informationen der ‚Sport Bild‘ die Situation des offensiven Mittelfeldspielers.

Darüber hinaus soll es konkrete Anfragen von Leicester City und dem FC Sevilla gegeben haben. Baumgartner besitzt dem Vernehmen nach wie Teamkollege Raum eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen. Der TSG könnte im Sommer ein Ausverkauf einiger der besten Spieler bevorstehen – allerdings auch ein warmer Geldregen.