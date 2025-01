Teurer Innenverteidiger: BVB knüpft Kontakt mit Inácio

Niklas Süle (Syndesmoseverletzung), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Emre Can (allesamt Grippesymptome) stehen Borussia Dortmund heute Abend (20:30 Uhr) nicht zur Verfügung. Nuri Sahin muss in der Innenverteidigung also wieder einmal improvisieren.

Damit solche Szenarien zukünftig nicht mehr so regelmäßig auftreten, soll möglichst schon im Winter ein neuer Spezialist für das Abwehrzentrum her. Interesse besteht nach Informationen von ‚Sky‘ an Gonçalo Inácio von Sporting Lissabon. Ein erster Austausch mit dem Management des 23-Jährigen habe bereits stattgefunden, allerdings soll der BVB dabei von einem 35-Millionen-Preisschild erfahren haben, das die Portugiesen dem Innenverteidiger umgehängt haben – nach aktuellem Stand noch zu teuer.

Inácio ist zwölffacher portugiesischer Nationalspieler, hat seine Stärken unter anderem im Spielaufbau und ist zudem Linksfuß, würde also in erster Linie in Konkurrenz zu Schlotterbeck treten. Noch ist die Personalie nicht sonderlich konkret, angesichts der angespannten personellen Lage könnte sich dies aber im Januar durchaus noch ändern.