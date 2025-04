Woltemade: VfB kündigt Einspruch an

Der VfB Stuttgart will eine Sperre für Nick Woltemade vermeiden. Nach der gestrigen Partie gegen Werder Bremen (1:2) kündigte Vorstandsboss Alexander Wehrle an, dass man Einspruch gegen die gelb-rote Karte für den Angreifer einlegen will.

Woltemade war beim Stand von 1:1 in der 65. Minute des Feldes verwiesen worden. Wehrle: „Schiedsrichter Daniel Schlager hat nach dem Spiel zugegeben, dass es ein Fehler war. Das hat jeder gesehen.“ Ob es Aussicht auf einen erfolgreichen Einspruch gibt, bleibt vorerst offen.