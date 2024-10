Nächste Runde im Musiala-Poker

Der FC Bayern will zeitnah weitere Fortschritte in den Vertragsgesprächen mit Jamal Musiala (21) erzielen. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge ist noch in diesem Jahr die zweite Verhandlungsrunde geplant. Eine Verlängerung mit Musiala genieße „allerhöchste Priorität“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erste Gespräche, den 2026 auslaufenden Kontrakt zu verlängern, hatten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund Ende September aufgenommen. Diese verliefen dem Vernehmen nach positiv, über konkrete Zahlen hatte man da aber noch nicht verhandelt.

Lese-Tipp

FC Bayern: Kompany & Freund weisen Taktik-Kritik zurück

Das soll sich beim nächsten Treffen ändern, die Bayern wollen laut ‚Sport Bild‘ „erste Zahlen für ein Angebot vorlegen“. Musialas aktuelles Jahresgehalt wird auf rund neun Millionen Euro geschätzt, in Zukunft könnte der Nationalspieler auf ein Level mit Harry Kane (31) aufsteigen – der Top-Verdiener kassiert 24 Millionen Euro jährlich.