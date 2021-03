Real setzt Ramos ein Ultimatum

Real Madrid will den Vertragspoker mit Sergio Ramos offenbar nicht mehr allzu lange fortführen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der Kapitän der Königlichen bis Ende März Zeit, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern. Danach werden die Planungen für die kommende Saison ohne Ramos fortgeführt und das Angebot verfällt komplett.

Derzeit bietet Real dem 34-jährigen Abwehrchef eine kurzfristige Verlängerung über ein Jahr zu gleichen Bezügen an, darüber hinaus kann das Arbeitspapier per Option um eine weitere Saison ausgeweitet werden. Ramos muss also abwägen. Für den Spanier gibt es mit Manchester United, Manchester City und Paris St. Germain attraktive Alternativen ab dem Sommer.