Bayern & BVB dran: Smit-Preis explodiert

Der Preis für Kees Smit steigt rapide an. Sind die interessierten Bundesligisten damit aus dem Rennen?

von David Hamza - Quelle: The Athletic
Kees Smit am Ball für AZ Alkmaar @Maxppp

Etliche europäische Topklubs sind hinter Toptalent Kees Smit her. Real Madrid, dem FC Barcelona, Newcastle United und Manchester United wurde in den vergangenen Wochen ebenso Interesse nachgesagt wie dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

Von 20 bis 30 Millionen Euro Ablöse war da noch die Rede. AZ Alkmaar, dort steht Smit noch bis 2028 unter Vertrag, will aus dem großen Tauziehen um den 19-jährigen Mittelfeldspieler aber offenbar noch deutlich mehr Profit schlagen.

Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge schließt der Eredivisie-Klub einen Verkauf im Winter aus, für einen Transfer im Sommer soll Alkmaar dann 60 Millionen Euro fordern. Sollte es dabei bleiben, ist es doch eher fraglich, ob der niederländische U21-Nationalspieler in der Bundesliga landet.

