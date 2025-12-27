Bayern & BVB dran: Smit-Preis explodiert

Etliche europäische Topklubs sind hinter Toptalent Kees Smit her. Real Madrid, dem FC Barcelona, Newcastle United und Manchester United wurde in den vergangenen Wochen ebenso Interesse nachgesagt wie dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

Von 20 bis 30 Millionen Euro Ablöse war da noch die Rede. AZ Alkmaar, dort steht Smit noch bis 2028 unter Vertrag, will aus dem großen Tauziehen um den 19-jährigen Mittelfeldspieler aber offenbar noch deutlich mehr Profit schlagen.

Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge schließt der Eredivisie-Klub einen Verkauf im Winter aus, für einen Transfer im Sommer soll Alkmaar dann 60 Millionen Euro fordern. Sollte es dabei bleiben, ist es doch eher fraglich, ob der niederländische U21-Nationalspieler in der Bundesliga landet.