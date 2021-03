40 Millionen für Silva?

21 Tore in 24 Spielen, alle 98 Minuten ein Treffer. Nur Robert Lewandowski (35 Tore) traf in dieser Saison häufiger ins Schwarze als André Silva. Das bleibt nicht unbemerkt, Topklubs aus dem In- und Ausland haben den Eintracht-Stürmer längst ins Visier genommen.

In Frankfurt wird man sich früher oder später mit Angeboten für Silva auseinandersetzen müssen. Nach Informationen der ‚Bild‘ wäre die Eintracht bei einer Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro gesprächsbereit. Silvas Vertrag am Main läuft noch bis 2023.

„Vermisse die Champions League“

Spanische Medien nannten zuletzt den FC Barcelona als möglichen Abnehmer. Die Katalanen suchen einen neuen Mittelstürmer, die ablösefreien Memphis Depay (27, Olympique Lyon) und Sergio Agüero (32, Manchester City) stehen ebenfalls auf der Liste.

Kontakt nach Frankfurt hat Barça laut der ‚Bild‘ aber noch nicht geknüpft. Silva selbst sagte Anfang März im Interview mit ‚O Jogo‘, er „vermisse“ die Champions League. Mit der SGE steht der Portugiese aktuell auf Rang vier – einem Champions League-Platz.