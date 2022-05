Limnios: Twente oder Griechenland?

Der 1. FC Köln könnte bald einen Abnehmer für Dimitrios Limnios gefunden haben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, möchte Twente Enschede den Leihspieler gerne über die Saison hinaus an den Verein binden. In Frage kommt demnach auch ein weiteres Leihgeschäft. Auch aus Limnios' Heimatland Griechenland haben diverse Interessenten angeklopft: So sollen Panathinaikos Athen und sein ehemaliger Klub PAOK Saloniki den Mittelfeldspieler im Blickfeld haben.

Limnios war im Sommer 2020 in die Domstadt gewechselt, blieb dort aber den Nachweis seiner Bundesliga-Tauglichkeit schuldig. Der Flügelspieler war in lediglich zwölf Bundesligapartien im Einsatz, ehe er verliehen wurde. Limnios besitzt noch einen Vertrag bis 2024 und Köln ist bestrebt danach, ihn in diesem Transferfenster abzugeben.