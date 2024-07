Bei Engelhardt-Abgang: Fortunas neuer Plan mit Tanaka

Der bevorstehende Transfer von Yannik Engelhardt (23) zu Como Calcio sorgt bei Fortuna Düsseldorf für ein Umdenken im Fall Ao Tanaka. Der abwanderungswillige Japaner sollte der Fortuna eigentlich eine nette Ablösesumme bescheren, doch laut ‚Bild‘ ist ein Wechsel des 25-Jährigen nun vom Tisch. Ein weiterer Abgang im Mittelfeld würde die Aufstiegs-Ambitionen des Klubs zu weit zurückwerfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen soll ein Teil des erwarteten Erlöses aus dem Engelhardt-Transfer in eine Vertragsverlängerung mit Tanaka investiert werden. Der aktuelle Kontrakt des Rechtsfußes läuft nur noch bis zum kommenden Sommer. Die Fortuna erhält von Como dem Vernehmen nach acht Millionen Euro für Engelhardt. Nach Informationen der ‚Bild‘ fließen jedoch 3,2 Millionen direkt weiter an den SC Freiburg, der sich eine 40-prozentige Weiterverkaufsklausel für seinen ehemaligen Spieler gesichert hatte. Ein großer Teil des Restbetrags soll bei der Fortuna für die Verpflichtung eines neuen Torjägers verwendet werden, der Christos Tzolis (22) ersetzen soll, der den Klub per Ausstiegsklausel in Richtung Brügge verlassen hat.