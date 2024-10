Start-Debakel: Regensburg feuert Enochs

Jahn Regensburg reagiert auf den desaströsen Saisonstart und setzt Cheftrainer Joe Enochs vor die Tür. Das teilt das Zweitliga-Schlusslicht offiziell mit. Interimsweise folgt Co-Trainer Andreas Patz auf den 53-jährigen US-Amerikaner. Am Freitag ging Regensburg mit 3:8 beim 1. FC Nürnberg unter, nach zehn Spieltagen stehen vier Punkte und ein Torverhältnis von 4:30 zu Buche.

Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer erklärt: „Durch seine hervorragende Arbeit […] konnten wir gemeinsam in diesem Jahr den direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga schaffen. Nach dem bislang nicht zufriedenstellenden Saisonverlauf haben Joe und ich uns nach dem Spiel am vergangenen Freitag in Nürnberg sehr offen, direkt, sachlich und respektvoll ausgetauscht und sind gemeinsam zum Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden.“

Am Dienstag steht für Regensburg das Pokalspiel gegen Greuther Fürth auf dem Programm, in der Liga ist am Samstag die SV Elversberg zu Gast. „Leider haben in den vergangenen Wochen die erhofften Ergebnisse gefehlt, weshalb wir in der Mannschaft einen neuen Impuls setzen müssen“, so Beierlorzer.